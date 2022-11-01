تفاصيل.. سطو برنامج اسرائيلي علي أغنية وسع وسع لـ أحمد سعد

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 04:33 مساءً - سيطرت حالة من الغضب على رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعد إنتشار جزء من برنامج يذاع على أحدي القنوات الإسرائيلية قام بالسطو على أغنية للفنان أحمد سعد .

وقام صناع البرنامج الإسرائيلي بالسطو على أغنية وسع وسع للفنان أحمد سعد ، ليستمر سلسلة السطو التى يقومون بها ضد الفن المصري .

وطرح النجم أحمد سعد، أغنيته الجديدة "ليه بدارى"، من الفيلم الجديد "هاشتاج جوزنى"، والمقرر طرحه الأسبوع المقبل.

أغنية "ليه بدارى" من كلمات الشاعر محمد البوغة، وألحان شريف اسماعيل، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند" وقد قام سعد، بالترويج لأغنيته الجديدة عبر حسابه على إنستجرام، وكتب:"أستنوا أغنية ليه بدارى من فيلم هاشتاج جوزنى يوم الأربعاء الساعة 8 على قناتى على يوتيوب".

ومن ناحية أخرى احيا الفنان أحمد سعدحفل بطولة السوبر المصري بين نادى الزمالك والاهلي والذى أقيم في الإمارات على ستاد هزاع بن زايد الجمعة الماضية .

يذكر ان النجم أحمد سعد قد حصد جائزة أفضل مطرب بتصويت الجمهور لعام ٢٠٢٢ فى مهرجان الفضائيات العربية في دورته ال ١٣ والذى أقيم منذ أيام.