النقاد: فيلم ”Halloween Ends” سيء

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 04:33 مساءً - حصل فيلم الرعب HALLOWEEN ENDS، بعد عرضة بدور العرض العالمية، على تقييم وصل إلى 41% من قبل 236 ناقدا عالميا، و57% من قبل أكثر من 1000 مشاهد معتمد من خلال موقع التقييمات Rotten Tomatoes، وذلك بعد طرح العمل يوم 14 أكتوبر الجارى، بدور العرض المختلفة حول العالم.

ويدور الفيلم الجديد HALLOWEEN ENDS، بعد أربع سنوات من أحداث Halloween Kills، حيث تعيش لوري مع حفيدتها أليسون، وتنتهي من كتابة مذكراتها، وبالرغم من انها لم تر مايكل مايرز منذ ذلك الحين، ألا أن لوري قررت، بعد أن سمحت لشبح مايكل بتحديد واقعها ودفعه لعقود من الزمن، أن تحرر نفسها من الخوف والغضب وأن تتبنى الحياة، ولكن عندما يتم اتهام شاب، كوري كننجهام، بقتل شخص كان يرعى أطفاله، فإنه يشعل سلسلة من العنف والإرهاب التي ستجبر لوري أخيرًا على مواجهة الشر الذي لا تستطيع السيطرة عليه، مرة أخيرة وإلى الأبد.

فيلم HALLOWEEN ENDS، من بطولة كل من جيمي لي كورتيس، كايل ريتشاردز، ويل باتون، آندي ماتيشاك، ستيفاني ماكنتاير، روهان كامبل، جيمس جود كورتني، كانديس روز، ميشيل داوسون، إميلي برينكس، ديلون بيليسل، كيراون هاريس.

قام بإخراج فيلم الرعب الجديد HALLOWEEN ENDS، ديفيد جوردون جرين، الذى شارك في تأليف العمل بجانب كل من كريس بيرنييه، جون كاربنتر، ديبرا هيل، بول براد لوجان، داني ماكبرايد.