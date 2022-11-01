185 مليون دولار إيرادات فيلم الرعب ”Smile”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 02:31 مساءً - وصلت إيرادات فيلم الرعب SMILE إلى 185 مليونًا و987 ألف دولار بشباك التذاكر حول العالم، منذ طرحه يوم 30 سبتمبر الماضي، العمل الجديد من إنتاج شركة Paramount Pictures.

وانقسمت إيرادات الفيلم بين 92 مليونا و387 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية التي وصل عددها إلى 3645 دار عرض، و93 مليونًا و600 ألف دولار بـ شباك التذاكر حول العالم.

وتدور أحداثه حول طبيبة تدعى (روز كوتر) وبعد مشاهدة حادثة غريبة ومؤلمة لمريض، تبدأ الطبيبة مواجهة أحداث مخيفة لا يمكنها تفسيرها، ويجب على (روز) مواجهة ماضيها المزعج من أجل البقاء على قيد الحياة والهروب من واقعها الجديد المرعب.

الفيلم من تأليف وإخراج باركر فين، وبطولة كل من: سوزي بيكون، كايل جالنر، جيسي تي آشر، كيتلين ستاسي، وتبلغ مدته نحو ساعتين. وأخرج باركر فين من قبل فيلمين قصيرين هما Laura Hasn't Slept وThe Hidebehind.

حقق فيلم SMILE فور عرضه الافتتاحي في دور السينما الأمريكية 8.2 مليون دولار من 3645 قاعة عرض، فيما بلغت ميزانيته 17 مليون دولار فقط، مما يؤكد أن الفيلم سيحقق أرباحا مرتفعة للغاية.

وكتبت الناقدة لوفيا جياركي في هوليوود ريبورتر عن فيلم smile: عمل مروع عن روح شيطانية تلتصق بصدمات ضحاياها.