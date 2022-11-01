انطلاق تصوير ”المداح 3” الشهر القادم.. بطولة حمادة هلال

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - يواصل الفنان حمادة هلال، التحضيرات وتجهيزات العمل من أجل الجزء الثالث من مسلسل "المداح"، المقرر أن يخوض به سباق دراما رمضان 2023.

وقرر صناع العمل انطلاق التصوير في منتصف شهر ديسمبر المقبل من أجل اللحاق الموسم الرمضاني.

ويشارك في بطولة "المداح"، عدد من النجوم منهم هبة مجدي، خالد زكي، محمد رياض، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، رانيا فريد شوقي، عبدالعزيز مخيون، سماح أنور، وأحمد ماهر، وتواصل الشركة المنتجة حاليًا إبرام التعاقدات مع باقي الأبطال، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

وكان قد حقق هلال نجاحا كبيرا العام الماضي من خلال الجزء الثاني من مسلسل المداح، وشاركه البطولة كل من هبة مجدي، كمال أبو رية، أحمد عبدالعزيز، سهر الصايغ، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، محمود عامر، عبير فاروق، وهايدي رفعت، وكان من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج، وحصد العديد من ردود الأفعال الإيجابية وقت عرض الحلقات.