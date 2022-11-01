علا رامي تكشف سر طلاقها من أبو الليف

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - حلت الفنانة علا رامي، ضيفة في برنامج "البخت" الذي يعرض عبر قناة "الشمس"، وتحدثت عن تفاصيل حياتها الشخصية.

وكشفت علا رامي، لأول مرة خلال البرنامج عن سبب طلاقها من المغني الشهير نادر أبو الليف رغم قصة الحب التي جمعتهما.

قالت علا رامي: "أنا مطلبتش من أبو الليف أنه يغير شكله بالعكس أنا كنت مشجعاه على شكله لأنه مختلف.. واتطلقت أنا وأبو الليف عشان مكناش فاضيين لبعض وكل واحد بقى عنده اهتمامات تانية فحسيت أن أنا بقيت لوحدي".

وأضافت علا رامي، "أي اتنين مقبلين على الزواج لازم يكونوا نفس التربية ونفس البيئة، مفهومي عن الجواز هو تكوين أسرة ودي فايدة الجواز ودا المشروع الحلو اللي بتخرجي منه من الجواز".

كشفت علا رامي عن موقفها من الزواج مرة أخرى، مُشيرة إلى أن تلك الفكرة بعيدة تماماً عن تفكيرها، مُضيفة: "قفلت باب الجواز، وفكرة الجواز مبقتش موجودة بالنسبة لي، مش عايزة حاجة تنغص عليا عيشتي".

يذكر أن علا رامي كشفت من قبل أنها تعرفت على أبو الليف أثناء دراسته في معهد قريب من مكان كانت تدرس به، ونشأت بينهما قصة حب، ومع انطلاق شهرته بدأت الأعمال تنهال عليه وانشغل عنها بالحفلات.

نادر أبو الليف كان متزوجا من الفنانة علا رامي عام 2010، ولكن لم يستمر الزواج سوى عام تقريبا.