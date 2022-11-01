4 نوفمبر.. وائل كفوري يحيي حفلا غنائيًا بالأردن

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - يستعد المطرب اللبناني وائل كفورى، لإحياء حفلاً غنائيًا ضخماً في دولة الأردن، وذلك الجمعة الموافق 4 نوفمبر.

ويقدم وائل كفوري، خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته لجمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

يذكر أن آخر أعمال وائل كفورى، كانت أغنية بعنوان "ست الكل" والتي طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع عمر صباغ.

كما طرح وائل كفورى، مؤخرًا أغنية "البنت القوية"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع موسيقى عمر صباغ.

وتناولت أغنية "البنت القوية" فى إطار فكرة صيفية جديدة من خلال فيديو بسيط، جمع بين وائل ومجموعة مع أقاربه وأصدقائه، فى لقاء دعا له وائل بمنزله الفخم فى منطقة زحلة بلبنان مسقط رأسه، وكانت المشاهد فى لحظات عفوية عبرت عن الانسجام وجو المرح الذى يجمع بين وائل وأقاربه وأصدقائه.