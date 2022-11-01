نائب وزير السياحة يشارك في مراسم تدشين أولى رحلات الخطوط المنتظمة لشركة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 11:29 صباحاً - شهد، مساء اليوم، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والأستاذة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة مراسم تدشين أولى رحلات الخطوط المنتظمة لشركة الطيران المنخفض التكاليف Wizz Air والتي تم تشغيلها بين مدينة لوتن بالمملكة المتحدة ومدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.

وقد حضر مراسم التدشين الأستاذة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، والأستاذ محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، ووزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والأستاذة أيتن فؤاد مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، واللواء أحمد حمدي مدير عام السياحة بمجموعة نيوستار لخدمات الطيران والسياحة، والأستاذ بيتر ناثان رئيس غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة والهيئة.

وأشارت نائب الوزير لشئون السياحة إلى أن السوق البريطاني يعد أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، وأن تدشين هذا الخط يعكس ثقة السائحين البريطانيين في المقصد السياحي المصري ورغبتهم في زيارته للاستمتاع بمقوماته السياحية المختلفة ومنتجاته وأنماطه السياحية المتنوعة.

وأضافت أن تدشين هذا الخط يؤكد نجاح الحملة الترويجية التي أطلقتها الوزارة Follow the Sun، في بداية شهر أكتوبر الجاري للترويج للمقصد السياحي المصري خلال الموسم السياحي الشتوي ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ بعدد من الدول المستهدفة والتي من بينها المملكة المتحدة، لافتة إلى أن هذه الحملة تستهدف الترويج لسياحة الإقامة الطويلة (Long Stay) خلال الشتاء والاستفادة من ارتفاع تكلفة الطاقة في دول أوروبا خلال الفترة القادمة، كما تستهدف المواطنين الراغبين في العمل عن بُعد.

كما تحدثت مع السائحين فور وصولهم إلى مطار شرم الشيخ وأطلعتهم على الاستعدادات السياحية بمدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر COP 27، مستعرضة المقومات السياحية بالمقصد السياحي المصري بصفة عامة وشرم الشيخ بصفة خاصة، مشيرة إلى بعض المنتجات السياحية التي يمكن أن يستمتعوا بها خلال فترة إقامتهم بمدينة شرم الشيخ.

كما قام ممثلو الهيئة بشرم الشيخ بتوزيع الهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن الأماكن السياحية والأثرية على السائحين.

جدير بالذكر أنه سيتم غداً تدشين أولى رحلات الخطوط المنتظمة لشركة Wizz Air بين مدينتي لوتن والغردقة. كما أنه من المقرر أن تطلق شركة Wizz Air أربعة رحلات أسبوعيًا من مطاري جيتويك ولوتن بالمملكة المتحدة إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة بواقع رحلتين في كل مدينة.