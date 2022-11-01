شاهد.. أحدث ظهور لنسرين طافش عبر إنستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 10:29 صباحاً - شاركت الفنانة نسرين طافش ، متابعيها بفيديو جديد لها عبر خاصية الريل علي حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نسرين طافش في الفيديو من إحدي محطات القطار من رحلتها الأخيرة،واعتمدت نسرين طافش إطلالة شتوية، و مكياج جذاب، مما نال إعجاب متابعيها ،

ويذكر أن اسم نسرين طافش، تصدر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد تداول أنباء تفيد بانفصالها عن زوجها شريف شرقاوي، حيث حذف الثنائي صورهما معا

ورغم حذف الصور، وحذف نسرين لزوجها من الأصدقاء؛ إلا أنه ما زال يتابعها، ولكن فوجئ الجمهور برد فعله الصادم، وحذفه لنسرين من قائمة الأصدقاء.