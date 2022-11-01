”الغرفة 207” يدخل قائمة الأعلي مشاهدة بعد طرحه بـ 24 ساعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 10:29 صباحاً - تمكن مسلسل الغرفة 207 من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلي مشاهدة فى مصر عبر منصة شاهد vip ، بعد طرحه بيوم واحد فقط .

حيث احتل مسلسل الغرفة 207 المركز الثالث ضمن الأعمال الـ 10 الأعلي مشاهدة فى مصر ، بعد المسلسل اللبناني ستيلو ، ومسلسل مجنونة بيك .

وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن العمل :

1- تدور أحداث مسلسل الغرفة 207 فى إطار اجتماعي رعب.

2- مسلسل الغرفة 207 من بطولة محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج ويوسف عثمان وكامل الباشا وسلوى عثمان ومراد مكرم.

3- تدور أحداث الغرفة 207 فى إطار 10 حلقات ، ومن المقرر أن يتم طرح حلقة أسبوعياً، بعدما طرحت حلقتين منه دفعة واحدة فى الأسبوع الأول من عرضه فقط .

4- يعتمد مسلسل “ الغرفة 207 " على عدد من ضيوف الشرف منهم انجي أبو زيد ، والتى ظهرت فى الحلقة الأولي ، بينما ظهر فى الحلقة الثانية كل من دنيا ماهر وهشام إسماعيل كضيوف شرف ، ومن المقرر أن تحل كل من رزان مغربي وأسماء جلال ضيفات شرف على الحلقات المقبلة.

5 بلغت مدة الحلقتين الأوائل ساعة لكل حلقة.

6- العمل من المفترض أن تدور أحداثه فى مرسي مطروح فى السبعينيات، إلا أن المشاهد الداخلية تم تصويرها كاملة فى مدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة.

7- يستغرق المكياج الذى تظهر به الفنانة ريهام عبد العفور فى المسلسل 3 ساعات يومياً.