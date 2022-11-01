غدا..”الشارقة الدولي للكتاب” 2022 يفتح أبوابه لثقافات العالم من خلال 2213 ناشراً...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 10:29 صباحاً - تنطلق فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 41 بمركز إكسبو الشارقة تحت شعار "كلمة للعالم" غداً الأربعاء وتستمر حتى 13 نوفمبر الجاري، حيث يستضيف المعرض هذا العام، 2213 ناشراً من 95 دولة منها 1298 دار نشر عربية و915 أجنبية، وينظم 123 عرضاً فنياً، يقدمها 22 مشاركاً من 8 دول، منها 6 برامج جديدة تقام لأول مرة، إضافة إلى أكثر من 30 فعالية مخصصة لأبرز طهاة المنطقة والعالم.

ويوجه المعرض، الذي يحمل هذا العام شعار (كلمة للعالم)، رسالة، ذكر فيها "أن الكلمة قادرة على أن تبني مستقبلنا وتغير واقعنا، فكونوا مخلصين للكتب وحريصين على صداقتها"، حيث يعرض 1.5 مليون كتاب بمختلف لغات العالم وحول كل المعارف والعلوم والفنون.

ويشارك في فعاليات المعرض 150 من كبار الكتَّاب والمفكرين والمبدعين والفنانين العرب والأجانب من 15 دولة، يقدمون 1500 فعالية وجلسة حوارية متنوعة، منها 200 فعالية ثقافية تضم جلسات وقراءات وورش عمل، وخطابات حول تجاربهم الإبداعية في مختلف أنواع المعارف والتأليف.

وتعزيزاً لحضور أدب الطفل والتركيز على تنمية ثقافة ومهارات القراءة لدى الصغار واليافعين، ينظم المعرض 623 فعالية للأطفال، تتنوع ما بين ورش عمل ومسرحيات وعروض ترفيهية وتعليمية، تستهدف تنمية مهارات الأطفال العلمية والعملية، ويشارك في إعدادها 45 متخصصاً من 14 دولة، حيث يستضيف المعرض مسرحية "حكاية لعبة" من تأليف عبيد الخضر، وإخراج نواف العلي، وبطولة كل من هبة الدري، وديمة أحمد، وإيمان فيصل، وملك أبو زيد، وجنى الفيلكاوي، وحسين مهدي، ومحمد المسلم، وأحمد النجار، وسعود الزرعوني، ومن المقرر أن تُعرض المسرحية من 11 إلى 13 نوفمبر الجاري من 6:30 مساءً وحتى الساعة 08:00 مساء، كما يستضيف ركن الكتب المصورة (كومكس) 188 فعالية وورشة عمل، ضمن 16 موضوعاً، و4 عروض جوالة، منها فعاليات حول الرموز الرقمية NFT، واستكشاف الشخصيات والرسم التقني.

وتتصدر الإمارات ومصر ولبنان قائمة دور النشر العربية المشاركة في المعرض، فيما تمثلت أبرز المشاركات الأجنبية بناشرين من الهند والمملكة المتحدة وإيطاليا، والتي تعرض أبرز إصداراتها على مساحة تتجاوز 18 ألف متر مربع، كما يستقطب دور نشر من 10 دول تشارك في الحدث للمرة الأولى، هي: كوبا، وكوستاريكا، وليبيريا، والفلبين، وإيرلندا، ومالطا، ومالي، وجامايكا، وآيسلندا، وهنغاريا.

وسيكون للمكتبات مشهدها الذي يجمع المتخصصين وأمناء المكتبات الأكاديمية والعامة والمدرسية والحكومية، والذين يناقشون سبل تطويرها ودورها في بناء مجتمع المعرفة، حيث يشهد المعرض انطلاق الدورة الثانية من القمة الوطنية للمكتبات خلال يومي 6 و7 نوفمبر في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة 30 دولة، وفي الفترة بين 8 إلى 10 نوفمبر، ينظم المعرض الدورة التاسعة من "مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات"، واللتين تنظمهما هيئة الشارقة للكتاب بالشراكة مع جمعية المكتبات الأمريكية.

وضمن برنامجه الثقافي المصاحب، يستضيف المعرض كوكبة من المسؤولين الثقافيين والأدباء والكتاب الإماراتيين في سلسلة من الجلسات والحوارات والخطابات وهم، الكاتب والمؤلف سلطان العميمي، والشاعرة خلود المعلا، والشاعر والكاتب إبراهيم الهاشمي، والكاتب سعيد الحنكي، والمؤرخ د.حمد بن صراي، والشاعرة والكاتبة أسماء الحمادي، والشاعرة والكاتبة الدكتورة عائشة الشامسي، إلى جانب نخبة من الكتاب والفنانين العرب، ومن أبرزهم: الكاتب الليبي محمد النعاس، الحاصل على جائزة البوكر العربية 2022 عن روايته خبز على طاولة الخال ميلاد، والكاتب ووزير الثقافة المغربي السابق محمد الأشعري أحد الحاصلين على جائزة البوكر العربية، والشاعر الكويتي محمد جارالله السهلي، والشاعر المصري هشام الجخ، وكاتب السيناريو المصري هاني سرحان، والروائي المصري أحمد مراد، واستشاري الصحة النفسية والطاقة الحيوية من مصر الدكتور أحمد عمارة، والكاتب الجزائري بومدين بلكبير، والممثل والمخرج السينمائي المصري كريم عبدالعزيز، والممثل المصري أحمد السقا، وغيرهم الكثير.

كما يستقطب المعرض عدداً من أعلام الفكر والثقافة الأجانب من عدة دول في العالم، منهم: ديباك شوبرا المؤلف العالمي لمجموعة من الأعمال الأكثر مبيعاً عالمياً، ولينكولن بيرس المؤلف والرسام لكتب الأطفال الحائز على العديد من الجوائز، وروبي كور الشاعرة والرسامة، وبيكو أيير الروائي وكاتب المقالات العالمي الحائز على جوائز عدة عن كتاباته، وجيتانجالي شري الروائية العالمية الهندية والكاتبة لمجموعة من القصص القصيرة التي حققت أعلى المبيعات وحازت على العديد من الجوائز، ودانيال بالمر المؤلف الأمريكي لمجموعة من أعمال الخيال التشويقي الأكثر مبيعاً على مستوى العالم، وميغان هيس، المصممة في عالم الأزياء.

ويخصص المعرض جناحاً لعرض تجربة وإبداعات الشاعر الفلسطيني محمود درويش، من خلال "مؤسسة محمود درويش" حيث تُعرض مؤلفاته وأعماله الشعرية والنثرية، بالإضافة إلى شاشة عرض تبث فيلماً وثائقياً قصيراً عن حياته، ومقاطع من القصائد التي ألقاها بصوته، فضلاً عن تنظيم المشرفين على الجناح لعدد من الحوارات المفتوحة مع زوار المعرض لتسليط الضوء على أهمية المبدعين العرب ودورهم في إثراء الحياة الثقافية على المستوى العربي والعالمي، وتكريماً لذكراهم.

ويقدم المعرض في هذه الدورة 6 برامج جديدة لأول مرة، تشمل: مهرجان الإثارة والتشويق، الذي ينظم بالتعاون مع (Thriller Festival) في نيويورك، ويستمر 3 أيام في الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر، ليتيح الفرصة للكتاب لعرض كتاباتهم من نوع الإثارة والتشويق، كما يستضيف المواهب الإبداعية من مؤلفين ووكلاء وناشرين، ويشهد تنظيم حلقات نقاش وورش عمل للكتابة وقراءات وتواقيع كتب.

كما يقدم المعرض برنامج الكتّاب الإماراتيين الشباب، الذي يوفر الدعم الكامل لمبدعي الثقافة من الأجيال الناشئة، عبر منصة تتيح لهم تطوير مهاراتهم من خلال جلسات حوارية لتبادل التجارب والخبرات، ويتيح البرنامج أيضاً للشباب المشاركة في أمسيات شعرية.

وينظم المعرض هذا العام ورش عمل متخصصة للفئة العمرية من 18 سنة فما فوق، تتضمن ورشاً حول فن التصوير وورش الحرف والصناعات اليدوية وغيرها الكثير.

ويستضيف المعرض، في دورته الحالية، مسرحية "شقة لندن" وهي مسرحية فكاهية من بطولة الفنان الكويتي طارق العلي، ومن إخراج موسى ارتي، ويشارك فيها عدد من الفنانين أبرزهم إلهام الفضالة والنجم الإماراتي جمعة علي.

أما ركن الطهي فيستقبل هذا العام طهاة عالميين يقدمون 30 فعالية طهي، وتضم قائمة المشاركين كلاً من: نورهان قنديل، وسالي فؤاد، من مصر، وكريستينا باورمان، وأليساندرو ميتشلي، وداميانو كارارا، ولوكا مانفي من إيطاليا، كما يستضيف من الهند فيكي راتناني، ومن إندونيسيا فينديكس تينكر.

ويشارك في تقديم ورش العمل في منصة التواصل الاجتماعي 10 مشاركين من 7 دولة يقدمون 30 ورشة عمل متخصصة بمواقع التواصل الاجتماعي تتناول مواضيع متنوعة منها الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، والاستراتيجيات التي تجعل الأفكار قوية وفعالة.

كما ينظم معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته لهذا العام، ولأول مرة في تاريخه، برنامجاً ثقافياً وأدبياً يحتفي بأدب المهجر وروّاده الذين أثروا المعرفة الإنسانية وأسهموا في ربط الحضارة العربية مع العالم، ضمن منصة "كتَّاب المهجر"، حيث تستضيف كوكبة من المبدعين من أبرزهم البروفيسور اليمني حبيب عبد الرب سروري خبير الذكاء الاصطناعي في قسم الهندسة الرياضية بالكلية القومية التطبيقية في جامعة النورماندي بفرنسا.

وينظم المعرض ضمن أجندته الثقافية في المعرض لدورة هذا العام "البرنامج الثقافي الإفريقي العربي" ويتضمن 6 فعاليات ثقافية يشارك فيها 17 ضيفاً من 3 دول، تشمل مالي، والسنغال، ونيجيريا، و"البرنامج الثقافي الفلبيني"، الذي يتضمن تنظيم فعاليات وأنشطة تبرز ثراء الثقافة الفلبينية.