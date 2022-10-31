محامي شيرين عبد الوهاب ينفي شائعة وفاتها ويكشف حقيقة وضعها الصحي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 31 أكتوبر 2022 10:29 مساءً - نفى محامي الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب ،" ياسر قنطوش " الشائعة المتداولة عبر وسائل التواصل حول وفاتها، مؤكدًا بأنها بصحة جيدة، وتشهد تحسناً ملحوظاً.

وأكد قنطوش أنه لا صحة مطلقا لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وفاتها أو تراجع حالتها الصحية، بل ما زالت تتلقى العلاج في المستشفى بصورة طبيعية وانتظام، ويهيب المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب بالجميع عدم تداول مثل هذه الأكاذيب وتحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار”.

وانتشر وسم على تويتر يحمل عنوان “شيرين إلى رحمة الله”، وتفاعل معه كثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ما خلق جدلا واسعا حول حالة المطربة الشهيرة التي تتصدر الأخبار والتقارير الإعلامية خلال الفترة الماضية بسبب الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخراً.