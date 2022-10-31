أمير كرارة وياسمين صبري يعودان للسينما بـ يوم استقالة مجرم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 31 أكتوبر 2022 10:29 مساءً - يعود الفنان أمير كرارة للسينما بعد غياب طال 3 سنوات، بفيلم جديد يحمل اسم يوم استقالة مجرم، وذلك بعد آخر عمل له وهو فيلم كازبلانكا الذي تم عرضه عام 2019.

وتشارك كرارة في بطولة الفيلم الفنانة ياسمين صبري، بعد غيابها 4 سنوات عن السينما، وذلك بعد فيلم الديزل وليلة هنا وسرور اللذين تم عرضهما عام 2018، وحققا نجاحًا كبيرًا.

تفاصيل فيلم يوم استقالة مجرم

تدور أحداث العمل في إطار أكشن، وجارٍ التعاقد مع باقي أبطال الفيلم، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، ومن المقرر أن تبدأ ياسمين صبري تحضيرات الفيلم خلال الفترة المقبلة.

فيلم كازبلانكا

قدم أمير كرارة في فيلم كازبلانكا شخصية عمر المر، ودارت أحداث العمل في إطار أكشن تشويقي حول عملية سطو على السفن، يقوم بتنفيذها أمير كرارة وإياد نصار وعمرو عبد الجليل، وحقق العمل إيرادات هائلة وصلت إلى 100 مليون جنيه، والفيلم كان من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي.

ومن المفترض أن يقدم صناع العمل جزءًا ثانيًا من الفيلم، وذلك بعد النجاح الذي حققه العمل عام 2019، ولكن لم يحدد حتى الآن موعد التحضير والتصوير.

آخر أعمال ياسمين صبري في السينما

كان عام 2018 انتعاشة فنية لـ ياسمين صبري في السينما، فقدمت فيلم الديزل مع الفنان محمد رمضان وفيلم ليلة هنا وسرور مع الفنان محمد إمام، وقدمت في كل عمل دور مختلف تمامًا.

ويعد فيلم يوم استقالة مجرم ثاني أعمال ياسمين صبري مع المخرج حسين المنياوي، بعد نجاحها معه في فيلم ليلة هنا وسرور في الدور الكوميدي الذي قدمته.