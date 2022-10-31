اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. سلمي أبو ضيف تستعرض جمالها بالأسود الضيق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة سلمي أبو ضيف بنشر صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري بحسابها علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام .وظهرت سلمي أبو ضيف خلال الإعلان لاحدي الأماكن ما مرتدية جاكت من اللون الأسود وتيشرت ضيق وبنطلون من نفس اللون مما جعلها إطلاله جذابة للغاية مع ترك شعرها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج

وشاركت الفنانة الشابة بكثير من الأعمال الفنية خلال السباق الرمضاني السابق مثل مسلسل راجعين يا هوي والاختيار 3، حيث أشاد الجمهور بجميع أدوارها، علي الرغم من الانتقادات الكثير التي تنالها بسبب الإطلالات المثيرة التي ترتديها بين الحين والأخر.