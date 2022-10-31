اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. ميرهان حسين تثير غرائز الرجالة بظهور لا يخطر على البال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة ميرهان حسين جمهورها مجموعة من الصور الجديدة لها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت ميرهان حسين خلال احتفالها بعيد ميلادها الـ 40، الذي وافق يوم أول أمس الجمعة، 28 أكتوبر، مرتدية بلوزة من اللون الأبيض والتي بها ورود والمكشوفة من منطقة الصدر، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاة مع ترك شعرها على ظهرها وأكتافها.

وعلقت الفنانة المصرية علي الصور قائلة : شكرًا على كل الحب اللي حسيتوني بيه في عيد ميلادي التورتة الرابعة لسه فاضل واحدة هانزلها بالليل.