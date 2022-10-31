اتفرج- انت الان تتابع خبر هجوم ميار الببلاوي العنيف على إلهام شاهين: اتكلمى في الفن متتكلميش في الدين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - جاء هجوم ميار الببلاوي العنيف على إلهام شاهين بعدما سخرت الثانية من الشيوخ وعلماء الدين، وطالبتها بأن لا تتحدث عن رجال الدين بشكل سيء مرة أخرى، وهي من أبرز الأشياء التي تحدثت عنها في إحدى اللقاءات لها.

طلب غريب من ميار الببلاوي لـ إلهام شاهين

وأثناء لقاء ميار الببلاوي في برنامج “قعدة ستات” وهو الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري على قناة القاهرة اليوم الفضائية، قائلت ميار الببلاوي “الفنانة إلهام شاهين أخطأت حين سخرت من الشيوخ وعلماء الدين بل وأخطأت في أيات قرآنية وأحاديث نبوية فهي تتحدث في الدين دون علم”.

وطلبت ميار الببلاوي من إلهام شاهين طلب غريب، وقالت لها “بقول لها انتي أستاذة اتكلمي في الفن في السياسة لكن ليه بتتكلمي في الدين؟ بتتريق على رجال الدين والشيوخ والفتاوى، إياكم ولحوم علماء الدين فإنها مسمومة، والدين لا يحتمل الآراء”.

نصحية ميار للفنانة إلهام شاهين

وأكدت ميار أن نصيحتها للفنانة إلهام شاهين جاءت بعدد معرفة كبيرة منها بكل أمور الدين، وقالت “أنا خريجة المعهد العالي للدراسات الإسلامية، وخدت ماجستير في الفقه المقارن، والدكتوراة بتاعتي في الخطاب الديني، يعني لما بتكلم في الدين أنا معايا إجازة في الفتوة، واللي قولته لإلهام شاهين اتكلمي في أي حاجة تانية غير الدين، لأني مش عايزة أسمع حديث بيتقال غلط، وإن فيه ناس بتغلط في علماء الدين، إياكم ورجال الدين، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولما هي تغلط في العلماء المفروض إننا نسقف؟”.