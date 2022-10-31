اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. ابنة أحمد الفيشاوي تحتفل بعيد ميلادها.. بقت عروسة وشبه باباها بالظبط والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظهرت لينا الفيشاوي ابنة الفنان أحمد الفيشاوي وهي تحتفل بعيد ميلادها الـ 18، وظهرت صدمة الجمهور الكبير من أول ظهور لها بعدما تقدمت بالعمر وأصبحت شابه، وذلك لأنها كانت تضع صورها باستمرار وهي طفلة.

صور لينا أحمد الفيشاوي أثناء احتفالها بعيد ميلادها

ووضعت هند الحناوي والدة ابنة احمد الفيشاوي العديد من الصور الخاصة بابنتها من الاحتفال بعيد ميلادها، وعلقت عليها قائلة أنها لا تصدق أن ابنتها كبرت بهذا الشكل وبسرعة كبيرة.

لينا أغلقت حسابها على انستجرام بسبب والدها

وأطلت لينا الفيشاوي وهي شابة كبيرة، وظهرت في الفيديوهات الأخرى الخاصة بها والتي تنشرها والدتها وهي تغني في العديد من الأماكن العامة، ورسمت ابنه هند الحناوي وشم على يدها يحمل أسم والدتها ونشرت صورة يد لابنتها وهي مكتوب عليها “هند الحناوي” باللغة العربية، وأغلقا لينا مؤخراً حسابها على انستجرام بعد فترة من الخلافات مع والدها بسبب حضانتها.