وزير السياحة والآثار يستكمل زيارته بتفقد عدد آخر من المنشآت الفندقية ويلتقى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 31 أكتوبر 2022 02:35 مساءً - خلال اليوم الثاني لزيارته لمدينة شرم الشيخ، واصل، اليوم، السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار زيارته بجولة تفقدية لعدد آخر من المنشآت الفندقية الموجودة بالمدينة للوقوف على سير العمل والاستعدادات والتجهيزات السياحية بها تمهيداً لاستقبال المدينة للزائرين والوفود المشاركة في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ " " COP 27 والذي ستنطلق فعالياته بعد أيام قليلة، وستستمر خلال الفترة من 6 وحتى 18 نوفمبر القادم.

وقد قام الوزير خلال الجولة بالتعرف على الإجراءات المتبعة بهذه المنشآت للتأكد من تطبيق كافة معايير السلامة الصحية، واشتراطات سلامة الغذاء، والممارسات الخضراء، وسرعات الإنترنت فائقة السرعة، هذا بالإضافة إلى أنه تفقد مناطق الاستقبال والبهو والغرف والأجنحة الفندقية، ومحطات تحلية المياة والمعالجة.

وخلال جولته، حرص السيد الوزير على لقاء العاملين بهذه المنشآت والتعرف على الدورات التدريبية المختلفة التي حصلوا عليها، مؤكداً على حرص الوزارة على تكثيف الدورات التدريبية للعاملين بالقطاع السياحي لتعزيز وتنمية مهاراتهم، مؤكدًا على أهمية صناعة السياحة ودروها في الاقتصاد القومي للبلاد، ودور وزارة السياحة والآثار كمُنظم ورقيب ومُحفز ومُمَكن، بجانب دورها كمدير لبرامج الإنفاق العام التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص.

كما أكد السيد أحمد عيسى على ضرورة بذل المزيد من الجهود والحرص على جعل إقامة وتجربة كافة السائحين والمشاركين بالمؤتمر نموذجاً حقيقياً وواقعياً يعكس الصورة الحضارية لمصر ومكانتها السياحية الهامة، سعياً للخروج بهذا المؤتمر العالمي الضخم بصورة مبهرة أمام أنظار العالم تليق باسم مصر، وبتنظيم على أعلى مستوى لمؤتمر المناخ كأحد أهم المؤتمرات العالمية.

وقد رافق السيد الوزير في الجولة عدد من أعضاء اللجنة التنسيقية لمتابعة استعدادات قطاع السياحة لاستضافة مصر لمؤتمر " COP 27" والتي تم تشكيلها في شهر ديسمبر الماضي بقرار وزاري، وكذلك أعضاء اللجنة الدائمة المتواجدة بصفة مستمرة بمدينة شرم الشيخ لمتابعة استعدادات المنشآت الفندقية والسياحية وغيرها من المنشآت التي تتعامل مع السائحين بالمدينة في إطار استضافة مصر لمؤتمر " COP 27".