هيفاء وهبي تستكمل تصوير المشاهد الأخيرة من ”رمسيس باريس”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 31 أكتوبر 2022 02:35 مساءً - تستأنف النجمة اللبنانية هيفاء وهبي تصوير المشاهد الأخيرة في فيلمها الجديد "رمسيس باريس" مع المخرج أحمد خالد موسى، غداً الثلاثاء، في منطقة أكتوبر على أن يستمر التصوير لمدة يوم واحد.

وتنتقل هيفاء بصحبة أسرة الفيلم إلى منطقة الحزام الأخضر لتصوير ما تبقى من مشاهد والتي تستغرق 4 أيام ويتم الانتهاء من العمل بالكامل.

فيلم "رمسيس باريس" بطولة بطولة هيفاء وهبي، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد سلام، محمد أسامة (أوس أوس)، ومحمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، من إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع سينرجي فيلم.

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدي، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.