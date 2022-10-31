”مهرجان شرم الشيخ الدولي” يعلن القائمة القصيرة لـ أبو الحسن سلام للبحث...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 31 أكتوبر 2022 01:29 مساءً - كشف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي عن القائمة القصيرة لمسابقة أبو الحسن سلام للبحث العلمي.

وتتشكل عضويتها من د.سامح مهران "رئيسا"، الدكتور محمد عبازة من تونس، دكتور هشام زين الدين من لبنان، وتضم القائمة القصيرة البحوث الآتية "الرؤى الإخراجية لفنون الفرجة الشعبية في عروض المسرح المصري التراثية" لمحمد جمال الدين من مصر، "اسلبة اللغة بين نمطية الكتابة وتحرر اللفظ" مسرحية بعيد عن السيطرة لفهد الحارثي نموذجا" علي عبد الرحيم عربي النوبي من مصر، "سيسولوجية الأمكنة وانعاكساتها في أداء الممثل المسرحي " للدكتور علي محمد عبيد الكاظم من العراق، "حضور التراث الشعبي في إخراج النص الشكسبيري" شيماء محمد إسماعيل من مصر

الدورة السابعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر إقامتها في الفترة من ٢٥ - ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.