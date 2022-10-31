إلهام عبد البديع تحتفل بزفافها على الملحن وليد سامى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 31 أكتوبر 2022 01:29 مساءً - تحتفل الفنانة الهام عبد البديع، بحفل زفافها على الملحن وليد سامى، اليوم الإثنين بإحدى الفيلات بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، وذلك بعدما عقد قران الثنائى في احتفال اقتصر على أهل العروسين والأصدقاء المقربين لهما وخضعا لجلسة تصوير بمناسبة عقد القران.

وكانت الفنانة إلهام عبد البديع، احتفلت بخطوبتها على الملحن وليد سامى في جو عائلى، فى يوم عيد الحب، وخضعت لأكثر من جلسة تصوير مع خطيبها بعدسة المصور أحمد حجاج.

وطرحت الفنانة إلهام عبد البديع، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "ماشية خايفة"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان أحمد طنانى، وتوزيع عبد الوهاب الرافعى، والكليب من إخراج عمرو فاروق.

وأهدت مؤخرًا الفنانة إلهام عبد البديع أغنية "مش رجولة" بعد نجاح حكاية "ويبقى الأثر" من مسلسل "إلا أنا"، الذى تم عرضه على قناة دى إم سى، وحقق نجاحا كبيرا مؤخرا.