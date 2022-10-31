صبا مبارك مساندة هيفاء وهبي: سيبوا الناس في حالها الست ”زي القمر”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 31 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - ساند الفنانة صبا مبارك، الفنانة هيفاء وهبي، في أزمتها الأخيرة بعدما تعرضت للانتقاد والتنمر على السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية بعد ظهورها بملامح مختلفة وظهرت عليها علامات السن، في صور من كواليس المؤتمر الصحفي الذي سبق حفلها بموسم الرياض.

وقالت صبا مبارك، خلال إستضافتها في برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة MBC مصر، "في قسوة في تعامل الناس مع سن المرأة و الست زي القمر".

وأضافت صبا مبارك، "هيفاء وهبي ست زي القمر وحلوة جدا، واضح إنها كانت واقفة في مكان إضاءته وحشة، وإحنا لو حد صورنا من فوق يبان شكلنا أكبر، ولو صورنا من تحت نظهر متوحشين، بلاش نتكلم بجهل".

وأضافت: "أنا لا أتحمل التنمر، سيبوا الناس في حالها، لو شخص مش عاجبك شكله بلاش تبص عليه، وفكروا إن في حاجات ممكن تتقال تجرح، ولو المشاهير بالنسبة لكم بلاستيك بدون قلب ومشاعر دي مش الحقيقة، والست بعد 5 دقايق طلعت على المسرح قمر".