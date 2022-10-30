إيمان عبدالغني: دار الأوبرا حققت أحلامي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أكتوبر 2022 11:31 مساءً - أكدت الفنانة إيمان عبدالغني أنها حققت أحلامها من خلال دار الأوبرا، أصبح لديها جمهور من كل دول العالم.

أضافت "عبدالغني" خلال حوارها مع الإعلامية أميرة العادلي على قناة "الحياة"، أن الاستمرار في النجاح أصعب من النجاح نفسه، وظهورها في أحد برامج المسابقات، جاء لأنها ابنة لدار الأوبرا والبرنامج أضاف لها هدف مهم وهو الوصول لأكبر عدد من الجمهور ووصل للعالم العربي كله.

تابعت أن العصر الحالي يعتمد على السوشيال مديا ولهذا هي مهتمة جدا بذلك، مقددمة شكرها إلى قناة "الحياة" على نقلها المهرجان على الشاشة للتوفير على من لا يقدر على الحضور للفعاليات.

كشفت أنها تجهز لعمل جديد في الفترة المقبلة وهناك كذلك عمل وطني تم تقديمه قبل فترة باسم "أنا المصري" وهو من كلمات جوزيف مجدي.

رأت إيمان عبدالغني أن مواجهة الجمهور مرهقة وتوتر أي فنان وكلما كان للفنان جماهيرية زاد خوفه أكثر، خاصة وأن جمهور مهرجان الموسيقى العربية "لا يرحم" ويعلم قيمة اللحن ومخارج الألقاظ السليمة.

كان قد انطلق حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الـ 31 بدار الأوبرا المصرية، بحضور كل من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح الموسيقار علي إسماعيل، تقديرا لمشواره الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

ومن المُقرر أن تستمر فعاليات مهرجان الموسيقى العربية حتى يوم الخميس 3 نوفمبر المقبل. وتضم فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، 39 حفلا غنائيا وموسيقيا، بمشاركة 99 فنانا من 9 دول عربية هي مصر، والمغرب، والأردن، ولبنان، وسوريا، والعراق، والبحرين.

ويشارك نخبة من نجوم الفن في فعاليات المهرجان، بينهم الموسيقار الكبير عمر خيرت، والمايسترو سليم سحاب، والفنان محمد منير، وهاني شاكر، وراغب علامة، وكارول سماحة، وديانا حداد، ومدحت صالح، وأصالة، ونخبة من نجوم الفن.