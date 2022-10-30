فن ومشاهير

دوللي شاهين تنتهي من تصوير أغنية الملكة وطرحها قريبا

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أكتوبر 2022 09:29 مساءً - انتهت المطربة دوللي شاهين من تصوير أغنية queen الملكة تمهيدا لعرضها عبر القنوات الفضائية وموقع اليوتيوب قريبا .

يذكر أن أغنية الملكة من فكرة المطربة دوللي شاهين وتعبر الاغنيه عن قصه اجتماعيه نسائية وان الاغنيه تعبر عن اللهجتين المصريه واللبنانيه .

أغنية الملكة queen من كلمات دوللي شاهين ألحان و توزيع أحمد عبد العزيز الحان احمد البرازيلي.

كشفت الفنانة دوللي شاهين عن كثير من الأسرار والتفاصيل فى حياتها الشخصية والفنية وأدلت بعدد من التصريحات النارية خلال استضافتها فى برنامج تلفزيونى.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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