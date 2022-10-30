دوللي شاهين تنتهي من تصوير أغنية الملكة وطرحها قريبا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أكتوبر 2022 09:29 مساءً - انتهت المطربة دوللي شاهين من تصوير أغنية queen الملكة تمهيدا لعرضها عبر القنوات الفضائية وموقع اليوتيوب قريبا .

يذكر أن أغنية الملكة من فكرة المطربة دوللي شاهين وتعبر الاغنيه عن قصه اجتماعيه نسائية وان الاغنيه تعبر عن اللهجتين المصريه واللبنانيه .

أغنية الملكة queen من كلمات دوللي شاهين ألحان و توزيع أحمد عبد العزيز الحان احمد البرازيلي.

كشفت الفنانة دوللي شاهين عن كثير من الأسرار والتفاصيل فى حياتها الشخصية والفنية وأدلت بعدد من التصريحات النارية خلال استضافتها فى برنامج تلفزيونى.