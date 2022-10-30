الرياض - محمد الاطلسي - كلنا فاكرين فيلم ليلة الدخلة بطولة حسن فايق وإسماعيل ياسين والبنتين الوحشين اللي اتجوزوهم توتو وسوسو الصور.

دي لواحدة منهم اسمها..(رجوات منصور ) كانت من عيلة غنية اوي في اسوان أخواتها كلهم اتجوزا الا هي عشان شكلها سابت اسوان ونزلت القاهرة اشتغلت كل حاجه شغالة وفي محلات لحد ما بالصدفة أتعرض عليها دور فيلم ليلة الدخلة عشان كان مطلوب بنتين وحشين المهم الفيلم نجح وهي حققت بعده شوية بطولات وادوار.

| | الأخبار الأ كث ر تصفحاً :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

اتفرج .. العثور على فنانة مصرية شهيرة ميتة وهي ساجدة في الحرم النبوي الشريف ( صور)

معجزة التخسيس حتى لو كانت بطنك مدلدلة للقضاء على الكرش في يوم واحد بدون رجيم او رياضة .. (اليك الطريقة السحرية)

هذا علاج البواسير بشكل نهائي بدون الأدوية وانت في المنزل .. (لا تحتاج للطبيب )

معجزة هاذا النوع من المكسرات.. يقيك من كثير من الأمراض منها القلب وينسف الكرش ويقوي الذاكرة..تعرف عليه؟

السعودية تعلن عن فتح باب القبول و التسجيل في التجنيد بالقوات المسلحة للرجال والنساء .. شروط القبول للمتقدمين !

فضيحة ليلة زفافها .. نجمة مسلسل باب الحارة أكتشف عريسها أنها ليست عذراء .. وهكذا عاقبها وأنتقم منها ؟

ظهور جريء للفنانة هيفاء وهبي في موسم الرياض يشعل الجمهور بالسعودية .. صورة

نعمة من الله لمرضى سكر الدم التراكمي .. اليك 3 اسرار للسيطرة علية طوال حياتك

كنز رباني عجيب.. هذه الفاكهة المعروفة تقاوم أثار الشيخوخة وتعيد لك شبابك عن طريق تجديد العضلات..تعرف عليها

وداعا للسكري ومعاناته .. اليك مشروب بسيط متوفر في الأسواق ورخيص الثمن يمتص السكر في الدم ويفتت الحصى في الكلى وله فوائد لا تحصى ولا تعد!

لن تصدق كيف تحولت أشهر ممثلّة في سوريا وأحدى نجمات مسلسل باب الحارة إلى فتاة ليل .. صدمة عندما تعرف من تكون؟

معلومة يجهلها الكثير: ما لذي يحدث لعضوك الذكري إذا تناولت القهوة يومياً !

استخدام بهار الزنجبيل بهذه الطريقة في غرفة النوم ينهي ضعف الرجال و يزيد المتعة و الرغبة اثناء الجماع

معجزة في القرنفل لمن يعاني من العجز الجنسي اثناء الجماع .. استخدمها فقط بهذه الطريقة وشاهد التغير الذي سيحدث لك في غرفة النوم !

حبة قبل النوم وبدون رجيم .. تزيل الكرش في يوم واحد وتخسيس البطن حتى لو كبيرة ومدلدلة.. (وداعاً للكرش )

لإنقاص الوزن .. اليك المشروبات الأكثر صحة على وجه الأرض و تتواجد في منزلك لكن يتم تجاهلها و لها 8 فوائد أخرى جبارة!

زيت الزيتون و الجماع.. استخدامه بهذه الطريقة يجعله اقوى من المنشطات وسيغير علاقتك بشكل غير متوقع في غرفة النوم !

جعل الأطباء في ذهول .. شراب طبيعي على الريق يخفض نسبة السكر في الدم ويقلل من تركيز الجلوكوز بشكل خيالي .. ( تعرف عليه)

بدون الصبغات و الحناء .. معجزة الفازلين الجبارة للقضاء على الشيب نهائيا في دقائق والى الأبد

مراهقة سعودية تحدثت بكـل جرأة ودون خجل عـن سبب رفضها النوم مع زوجها .. السبب غير متوقع !

قبل مضاجعة الزوجةبدقائق .. ضع زيت الزيتون مع الليمون والعسل بهذه الطريقة ترجع بقوة شباب في غرفة النوم .. ( حتى لو كان عمرك 70 سنة)

بذور صغيرة أرشدنا لها النبي محمد.. تنظم سكر الدم وتعالج أمراض كثيرة لا تتوقعها تعرف عليها؟

اذا شعرت بثقل وألم الرجلين عند استيقاظك من النوم.. مؤشر مقلق يدل على 4 أمراض خطيرة .. تعرف عليها و طريقة علاجها !

اتفرج: ظهور جريء للحسناء اليمنية التي تزوجها الوليد بن طلال بعد ان اثار زواجهما ضجة واسعة!!

كنز رباني .. مشروب لذيذ متواجد في كل منزل يعالج الكوليسترول وتخثر الدم والضعف الجنسي .. تعرف عليه؟

تحذير للرجال .. تناول هذه الفاكهة والخضروات تؤثر على خصوبتك وقد تصيبك بالعقم !

3 ملاعق من هذا الشيء مع كوب ماء ساخن! .. هذا هو الريجيم السحري الذي أنقص وزن محمد ممدوح 16 كيلو خلال أسبوعين!!

لحد ما سكنت في عماره كان جارها شيخ عايش هو وأخواته التمانية وأمه العجوزة وكانت بتحب تساعد امه في تربية ولادها والشيخ ده كان متجوز ارمله عندها اربع اولاد كان بيساعدها ف تربيتهم وأمه عرضت أنه يتجوز رجوات ووافق وهي وافقت زى اي بنت نفسها تتجوز المهم فترة ومرات الشيخ ماتت وسابت له اربع ايتام ورجوات أصرت تربيهم مع اخوات الشيخ التمانية وبعدها بفترة ماتت ام الشيخ وبعدها مات الشيخ.

وقررت رجوات تربي ال 12يتيم وكرست حياتها ليهم ورجعت تشتغل في البيوت والمحلات وطلعتهم دكاترة ومهندسين وكلهم بقوا في وظائف حلوة اوي وقرر كل واحد من ال 12 ياخدها تعيش عنده شهر ويبقي مسئول عنها تماما اكلها وشربها وخدمتها لحد ما واحد منهم وكان دكتور قرر يحججها وكانت أمنيتها أنها تحج وتزور بيت ربنا وفعلا طلعها تحج وهما هناك تاهت منه ف الحرم وفضل يدور عليها لقاها ساجدة في الحرم النبوي ميته واندفنت هناك.

أنا ليه بقول الكلام ده لان الست دى كتير ما بتاخد صورها كوميكس الهزار والتريقة عشان شكلها وهي عند ربنا اجمل من ناس كتير مننا عند ربنا

تستحق ندعيلها بالرحمة والمغفرة.

أعمالها السينمائية

"ليلة الدخلة" 1950 للمخرج مصطفى حسن، وبطولة إسماعيل يس وحسن فايق، ظهرت رجوات في دور "سوسو" ابنة تاجر السلاح المعلم الخرطوشي (عبدالفتاح القصري) وأمها كانت الممثلة زكية إبراهيم.

"قمر 14" عام 1950 للمخرج نيازي مصطفى، وبطولة كاميليا ومحمود ذو الفقار، وظهرت رجوات في دور الخادمة.

"الأنسة ماما" 1950 للمخرج حلمي رفلة، وبطولة صباح ومحمد فوزي وإسماعيل يس.

"جزيرة الأحلام" 1951 للمخرج عبد العليم خطاب، وبطولة كارم محمود وزمردة.

"الهوا مالوش دوا" 1952 للمخرج يوسف معلوف، وبطولة شادية وكمال الشناوي وإسماعيل يس.

"المهرج الكبير" 1952 للمخرج يوسف شاهين، وبطولة يوسف وهبي وفاتن حمامة، وظهرت رجوات في الاستعراض.

"ظلموني الحبايب" 1953 للمخرج حلمي رفلة، وبطولة صباح وعماد حمدي، وظهرت رجوات في دور سيدة بالحجز.

"بنات حواء" 1954 للمخرج نيازي مصطفى، وبطولة محمد فوزي ومديحة يسري وشادية.

"تحيا الرجالة" 1954 للمخرج كامل الحفناوي، وبطولة شريفة ماهر وكارم محمود. ظهرت رجوات في دور العروسة.

"إسماعيل يس طرزان" 1958 للمخرج نيازي مصطفى، وبطولة إسماعيل يس وفيروز وحسن فايق، وظهرت رجوات في دور صديقة المحامي حسن فايق.

"حايجننوني" 1960 للمخرج فطين عبد الوهاب، وبطولة إسماعيل يس وكريمة وسامية جمال، وظهرت رجوات في دور ممثلة يحاول الماكيير يوسف (أنور محمد) تجميلها بشق الأنفس.

"إزاي أنساك" 1956 للمخرج أحمد بدرخان، وبطولة فريد الأطرش وصباح.

"كيلو99" 1955 للمخرج إبراهيم حلمي، وبطولة إسماعيل يس وماري منيب.

"مملكة النساء" 1955 للمخرج إحسان فرغل، وبطولة إسماعيل يس وشكري سرحان ولولا صدقي.

ايضا : ​​​​​​

مالا يخطر على بال .. حسناء سعودية رفضت الطبخ لضيوف زوجها وذهبت إلى أسرتها .. وعندما عادت إلى منزلها كانت المفاجأة الصادمة!