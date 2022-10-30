صالون سواسية ومتحف السويس يحتفلون بالعيد القومي بـ ” احلام صغيرة ”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أكتوبر 2022 02:31 مساءً - احتفل صالون سواسية الثقافي بالعيد القومي لمحافظة السويس الـ 49 بالتعاون مع متحف السويس القومي بإقامة عرض خاص لفيلم " أحلام صغيرة " بطولة ميرفت أمين وصلاح السعدني وسيف عبد الرحمن وإخراج خالد الحجر بمناسبة مرور 30 عاماً على تصويره والذي يحكي قصة السويس بعد نكسة 1967 بحضور أبطال الفيلم.

حيث أقيمت الاحتفالية بقاعة الندوات بمتحف السويس القومي بحضور الأبطال المشاركين في الفيلم فى مقدتهم المخرج خالد الحجر والفنان سيف عبد الرحمن والفنان حسن العدل والفنان طارق كامل فضلا عن حضور ابناء ابطال العمل الراحلين منهم جاسر على ابراهيم على حسن وماهر سليم وغيرهم.

حيث بدء الاحتفال بكلمة الدكتور عبد الحميد كمال رئيس صالون سواسية الذي رصد فيه تاريخ السويس القومي ونضال أبناء السويس لإنشاء متحف وطني يحكي بطولاته وتاريخ إنشاء متحف السويس الأثري والابطال خلف الكواليس وراء ما يتم على ارض السويس وشكر المخرج فيلم احلام صغيره الذي يحكي فترة هامة فى تاريخ السويس.

من جانبها أعلنت دينا السيد مدير متحف السويس عن انطلاق الموسم الثقافي بمتحف السويس القومي وانهم سعداء بانطلاق الفعاليات الثقافية باستقبال اسرة فيلم مهم فى تاريخ السينما المصرية .

وخلال الاحتفال الذي بدأ بعرض الفيلم كشف المخرج خالد الحجر وهو احد ابناء السويس انه كان موجود بالسويس اثناء الهجرة وعاش مرارة التهجير من السويس بسبب الحرب وانه قرر انه يكون أول أعماله الإخراجية والأفلام الطويلة فيلم يحكي عن معاناة السويس أثناء حرب ونكسة 1967 وأنه سعيد بردود الافعال حتي يومنا هذا على الفيلم .

من جانبه اكد الفنان سيف عبد الرحمن انه شرف له انه شارك في هذا العمل وانه وقت عمل الفيلم كان يعمل فى شركة أفلام مصر العالمية واقنع ميرفت امين بالمشاركة فى العمل والذي كان متحمس له يوسف شاهين باعتبار خالد الحجر احد ابنائه ومساعديه وبالفعل الفيلم حقق نجاح كبير وشهد انطلاق خالد الحجر .

من جانبهم عبر الفنانين حسن العدل وطارق كامل عن شعورهما بالسعادة والفخر بالمشاركة فى هذا العمل وانهم لهم ذكريات مع السويس سواء أثناء فترة التجنيد او اثناء حرب اكتوبر 1973 .

شارك فى الاحتفالية عدد كبير من أبناء السويس وشباب المبدعين بالاضافة الى مشاركتهم فى المناقشات بعد عرض الفيلم .

من نهاية الاحتفال كرم صالون سواسية أبطال الفيلم وتكريم أسماء الراحلين سواء المشاركين فى التمثيل او خلف الكاميرا تقديرا واحتراما لجهودهم على هذا العمل الذي يؤرخ جزء هام فى تاريخ محافظة السويس .

كما تم تكريم مديري متحف السويس القومي السابقين تقديرا لجهودهم فى إقامة هذا الصرح الكبير فى مقدمتهم صلاح ابو شنب المدير المؤسس للموسم الثقافي بمتحف السويس القومي والاثرية سمية احمد المرسي اول مدير للمتحف القومي.

وفى نهاية الاحتفال أعلن الدكتور عبد الحميد كمال رئيس الصالون عن انه بصدد توقيع بروتوكول مع المتحف لاقامة المزيد من الندوات و الفعالية الثقافية التى تخدم ابناء السويس وتدعم القوة الناعمة ضد الأفكار الظلامية و تدعيما للمشاركة المجتمعية للمتحف .