فيلم Halloween Ends يحقق ايرادات بـ 85 مليون دولار عالميًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أكتوبر 2022 01:30 مساءً - وصلت إيرادات فيلم الرعب الجديد Halloween Ends إلى 85 مليونًا و841 ألف دولار منذ طرح العمل يوم 14 أكتوبر الجارى، بدور العرض المختلفة حول العالم، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures.

وانقسمت الإيرادات إلى 57 مليونًا و633 ألف دولار بـ 3901 دار عرض أمريكية، و28 مليونًا و207 ألف دولار بدور العرض المختلفة حول العالم، العمل وبلغت مدته إلى ساعة و51 دقيقة.

ويدور الفيلم الجديد Halloween Ends، بعد أربع سنوات من أحداث Halloween Kills، حيث تعيش لوري مع حفيدتها أليسون، وتنتهي من كتابة مذكراتها، وبالرغم من انها لم تر مايكل مايرز منذ ذلك الحين، ألا أن لوري قررت، بعد أن سمحت لشبح مايكل بتحديد واقعها ودفعه لعقود من الزمن، أن تحرر نفسها من الخوف والغضب وأن تتبنى الحياة، ولكن عندما يتم اتهام شاب، كوري كننجهام، بقتل شخص كان يرعى أطفاله، فإنه يشعل سلسلة من العنف والإرهاب التي ستجبر لوري أخيرًا على مواجهة الشر الذي لا تستطيع السيطرة عليه، مرة أخيرة وإلى الأبد.

فيلمHalloween Ends، من بطولة كل من جيمي لي كورتيس، كايل ريتشاردز، ويل باتون، آندي ماتيشاك، ستيفاني ماكنتاير، روهان كامبل، جيمس جود كورتني، كانديس روز، ميشيل داوسون، إميلي برينكس، ديلون بيليسل، كيراون هاريس.

قام بإخراج فيلم الرعب الجديد Halloween Ends، ديفيد جوردون جرين، الذى شارك في تأليف العمل بـ جانب كل من كريس بيرنييه، جون كاربنتر، ديبرا هيل، بول براد لوجان، داني ماكبرايد.