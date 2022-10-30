مسرح المواجهة والتجوال يصل إلى 26 قرية ب 6 محافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أكتوبر 2022 01:30 مساءً - تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وبالتعاون مع وزارات الشباب والرياضة، التنمية المحلية، ومنظمات المجتمع المدني، قدم مشروع مسرح المواجهة والتجوال التابع لوزارة الثقافة، عددا من العروض المسرحية في 26 قرية من قرى حياة كريمة ب 6 محافظات، منذ انطلاق مرحلته الثالثة في 17 سبتمبر. ".

حيث شهدت العروض إقبالا جماهيريا حاشدا، وصل إلى متوسط 2000 مشاهد لكل قرية، ويستهدف المشروع الوصول إلى 250 قرية من قرى حياة كريمة، بواقع 18 محافظة، وعرض 7 مسرحيات ضمن خطة المشروع.