ضمن احتفالات وزارة الثقافة بنصر أكتوبر.. ”جيش الشمس”.. أوبريت استعراضي على مسرح...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - تحت رعاية أ.د. نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، إقامة احتفالاتها بذكرى انتصارات أكتوبر المجيد، بحضور د. هشام عزمي، أمين المجلس الأعلى للثقافة، د. فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، اللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسماعيلية، الكاتب الصحفي طارق الطاهر، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، الكاتب محمد نبيل، رئيس إقليم القناة وسيناء، وحشد كبير من أهالي محافظة الإسماعيلية.

قدمت الهيئة أوبريتًا استعراضيًا بعنوان "جيش الشمس"، بمصاحبة فرق الهيئة التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية.