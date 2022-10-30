انت الان تتابع خبر اتفرج .. مني فاروق شوقت الشباب بالأبيض المكشوف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة المصرية مني فاروق بنشر فيديو جديد لها بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام .وظهرت مني فاروق خلال تواجدها داخل سيارتها مرتدية ملابس من اللون الأبيض المشكوفة من منطقة الصدر بشكل كبير مع نيو لوك جديد ، أما من الناحية الجمالية فقط الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، مع ترك شعرها على ظهرها، معلقة حب ما تعمل لتعمل ما تحب

وتقوم الفنانة الشابة بغلق خاصية التعليق في الكثير من الأحيان على جميع الفيديوهات والصور التي تقوم بنشرها بعد أزمتها مع المخرج خالد يوسف.