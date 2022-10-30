انت الان تتابع خبر اتفرج .. فيفي عبده تمتع جمهورها بوصلة رقص بالأبيض الشفاف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو قديم لها على حسابها الرسمي بصفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده أحد أفلامها القديمية مرتدية بدلة رقص من اللون الأبيض الشفاف والمكشوفة من منطقة الصدر وتقوم للرقص بطريقة جذابة أثارت اعجاب الجمهور، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، وترك شعرها على ظهرها وصدرها.

وتقضي الفنانة الاستعراضية مع ابنتها عزة ماجدة عطلتها الصيفية في منطقة الساحل الشمالي. حسبما أعلنت هي في فيديو سابق عبر حسابها على انستجرام.