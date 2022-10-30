انت الان تتابع خبر نصيحة نجلاء فتحي لـ ميار الببلاوي لتصوير مشهد جريء: مفيش حاجة اسمها رمضان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة ميار الببلاوي بالكشف عن نصيحة الفنانة نجلاء فتحي لها أثناء تصوير فيلم “ديسكو ديسكو”، وهذا بعدما رفضت تقديم أحد المشاهد الجريئة مع الفنان عمرو عبد الجليل، وذلك في نهار شهر رمضان.

نصيحة نجلاء فتحي لـ ميار الببلاوي لتصوير مشهد جريءوتحدثت ميار الببلاوي أثناء لقائها في برنامج “قعدة ستات” والذي تقدمه الإعلامية مروة صبري عبر شاشة قناة القاهرة اليوم، قائلة “لما رفضت تصوير مشاهدي الجريئة مع عمرو عبد الجليل، في رمضان قعدت أعيط، وكنت صغيرة وقتها حوالي 17 سنة، نجلاء فتحي قالتلي بصي يا حبيبتي رمضان ده معمول عشان الناس الفقراء، والناس الأغنياء بيعملوا نفسهم مبياكلوش عشان قدام الناس الفقراء يعني”.

صيام شهر رمضان

وتابعت قائلة “يعني ن الآخر رمضان بتاع الفقراء بس مش بتاع الناس العادية، إحنا عندنا أكل نصوم ليه؟ قالتلي كده عشان كانت عايزاني أصور المشهد، وقالتلي الموضوع مش محتاج أنك تعطلينا، ومفيش حاجة اسمها رمضان”.