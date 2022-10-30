انت الان تتابع خبر بالفيديو.. رأي تامر حبيب في الزواج: مؤسسة اجتماعية فاشلة ومحدش فاتح نفسي عليه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام السيناريست تامر حبيب بالكشف عن الكثير من الكواليس الخاصة بحياته الشخصية والاجتماعية، وتحدث عن السبب الحقيقي وراء عدم زواجه حتى الوقت الحالي، وذلك حدث لأول مرة في لقاء له مؤخراً.

أقرب الأعمال لقلب تامر حبيب

وأكد تامر حبيب أن الزواج في رأيه مؤسسة اجتماعية فاشلة، ولم يجد أي شخص حوله يشجعه على الزواج، وقال أثناء لقاءه مع برنامج تفاعلكم عبر قناة العربية “لم أتزوج لأنني أرى أن الزواج مؤسسة اجتماعية فاشلة، ومفيش حد حواليا فتح نفسي على الجواز، وأنا مبسوط كدا.

وأضاف حبيب قائلاً “لو حذفت جميع أعمالي وفضل عمل واحد أتمنى أنه يكون عن العشق والهوى، ونصيحتي لأي كاتب حب ما تفعله، العمل اللي نادم عليه في اسمه النسيان، واختار منة شلبي ومنى زكي يبقوا بطلات جميع أفلامي، نفسي أكتب عن حاجات كتير لكن نفسي أعري حاجات مسكوت عنها، وأكد التهمة المطلقة عليها، وردًا على تصرفاته الشخصية ورقصه في أحد الحفلات أجاب: أنا حر فيما أَضر”.