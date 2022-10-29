اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. سلمي أبو ضيف دخلت منافسة مع لورديانا بوصلة رقص بالشفاف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة سلمي أبو ضيف بنشر فيديو جديد لها بحسابها علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام .وظهرت سلمي أبو ضيف خلال الإعلان لاحدي الأماكن ما مرتدية فستان مطرز من اللون الذهبي الشفاف من جميع المناطق وتقوم بالتمايل والرقص مما جعلها إطلاله جذابة للغاية مع ترك شعرها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج

وشاركت الفنانة الشابة بكثير من الأعمال الفنية خلال السباق الرمضاني السابق مثل مسلسل راجعين يا هوي والاختيار 3، حيث أشاد الجمهور بجميع أدوارها، علي الرغم من الانتقادات الكثير التي تنالها بسبب الإطلالات المثيرة التي ترتديها بين الحين والأخر.