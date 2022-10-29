اتفرج .. تارا عماد تستعرض مفاتنها بالأسود المقسم

اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. تارا عماد تستعرض مفاتنها بالأسود المقسموالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة تارا عماد جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات الصور انستجرام.وظهرت تارا عماد بإطلالة جرئية خلال تواجدها في العاصمة القطرية الدوحة مرتدية فستان الأسود الطويل والمكشوف بشكل كبير من منطقة الصدر والظهر، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاه ومع ترك شعرها على ظهرها

وتفاعل الكثير من جمهورها مع هذه الصورة مثل الجمال عدى الكلام- الجميلة أنتي بكل المقايس. هو القمر بيطلع في النهار ولا ايه يا نجمة.