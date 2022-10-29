اتفرج - انت الان تتابع خبر اتفرج .. مي عز الدين تصدم جمهورها بظهور غريب وغير متوقع : كبرت أوي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعادت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية نشر مجموعة من الصور للفنانة المصرية مي عز الدين التي أحدث صدمة للكثير من جمهورها في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.وظهرت مي عز الدين في الصور التي تم تدولها وهي تبدو في عمر أكثر من عمرها الحالي وكان وجهها شاحباً بدون أي مكياج نهائياً، حيث تسأل جمهورها حول تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال الفترة الماضية.

وشاركت الفنانة المصرية في مسلسل جزيرة غمام الذي عرض في شهر رمضان الماضي بصحبة كلا من أحمد أمين ورياض الخولي وفتحي عبد الوهاب وكوكبة أخري من النجوم.