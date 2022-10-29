ناسا ترصد الشمس مبتسمة
رصد علماء الفلك في وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" الشمس وهي تشرق بابتسامة مبهرة ومبهجة ، في مشهد مشمس كما تمت مشاركة المشهد على حساب Sun Twitter التابع للوكالة حيث تكشف هذه الصورة المذهلة أن الشمس تبدو مشعة بشكل إيجابي بأكثر من طريقة.
وبالطبع ، "الابتسامة" التي نراها هنا ليست في الواقع ابتسامة حقيقية. وما ننظر إليه هو الثقوب الإكليلية (البقع الداكنة) ، حيث تتدفق رشقات نارية سريعة من الرياح الشمسية إلى الفضاء ، كما توضح وكالة ناسا .
ويحدث ذلك تمامًا - وسط كل التقلبات الشمسية المجنونة التي تميل الشمس إلى إظهارها - أن اثنين من هذه الثقوب الإكليلية نوعًا ما تبدو وكأنها عيون متلألئة ، في حين أن الثالثة تشبه ابتسامة غزيرة.
وما يحدث حقًا هنا هو ظاهرة pareidolia ، حيث نتخيل رؤية أشياء مثل الوجوه في أنماط عشوائية ...إنها خدعة للعقل ، هذه المرة فقط يتم لعبها على نطاق هائل بحجم الشمس.
كما لاحظ بعض مستخدمي تويتر المهتمين ، فإن مظهر الشمس هنا لا يبدو فقط كوجه مبتسم.
وتحمل النسب الخاصة لتلك الابتسامة المبتهجة تشابهًا مذهلاً مع تكوين الوجه لشرير أسطوري معين من تقاليد Ghostbusters : رجل Stay Puft marshmallow...نعم ، إنها حقاً صدفة.
وحتى أن عبارة "انفصلوا عند الولادة" تتبادر إلى الذهن ، حتى لو كانت مجرد مثال آخر على رؤية الأشخاص لشيء غير موجود بالفعل.لكن حتى لو كان هذا مجرد التقاء عشوائي لا معنى له للفيزياء الشمسية الغامضة ، فهذا لا يعني أنه لا ينبغي لنا أن نضحك منه.
ولذا استمتع! وحاول دائمًا البحث عن الإيجابيات في الحياة أينما تستطيع،ودع الشمس تكون مثالك الساطع.
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