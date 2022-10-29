اتفرج - انت الان تتابع خبر من غرفة نومها.. مني فاروق تشوق الرجالة بظهور طير العقول والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة المصرية مني فاروق بنشر فيديو جديد لها بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام .وظهرت مني فاروق خلال تواجدها غرفة نومها مرتدية ملابس من اللون الأصفر مع نيو لوك جديد ، أما من الناحية الجمالية فقط الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، مع ترك شعرها على ظهرها، معلقة لكن ميزتي الجميلة في الحب مانيش بخيلة وأعرف مليون وسيلة نوصل أبعد جزيرة انا وانت يا حبيبي.

وتقوم الفنانة الشابة بغلق خاصية التعليق في الكثير من الأحيان على جميع الفيديوهات والصور التي تقوم بنشرها بعد أزمتها مع المخرج خالد يوسف.