اتفرج - انت الان تتابع خبر اتفرج .. فيفي عبده تثير الرجالة وتكشف عن بطانة الفستان في وصلة رقص والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو جديد لها على حسابها الرسمي بصفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده خلال تواجدها على الشاطئ مرتدية فستان من متعدد الألوان حمالة مكشوف من منطقة الصدر وتقوم للرقص بطريقة جذابة أثارت اعجاب الجمهور، حيث ترفعه إلي أعلي فتظهر بطانة الفستان من اللون الأوف وايت، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، وترك شعرها على ظهرها وصدرها.

وعلقت على الفيديو قائلة : من الساحل الشمالي المطربه نوال الزغبي.

وتقضي الفنانة الاستعراضية مع ابنتها عزة ماجدة عطلتها الصيفية في منطقة الساحل الشمالي. حسبما أعلنت هي في فيديو سابق عبر حسابها على انستجرام.