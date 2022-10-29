حقيقة وفاة الفنانة شيرين عبد الوهاب

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - ما تزال الفنانة شيرين عبد الوهاب متصدرة محركات البحث نظرا للاخبار المتلاحقة التي تنشر بشأنها ولعل اخرها " خبر وفاتها " الذي صدم جمهورها، وثبت بعد ذلك عدم صحته حيث فوجئ جمهورها بهشتاج " شرين الي رحمة الله " " وحقيقة وفاة شيرين عبد الوهاب " الامر الذي شغل مساحة واسعة من النقاش والجدل حول حقيقة الخبر ما بين فريق يؤكد صحته وفريق اخر ينفي ويؤكد انه خبر غير صحيح .

وقد نشر احد المواقع الخليجية خبر صريح علي حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر تحت عنوان " عاجل .. وفاة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ", بينما نشر موقع اخر خبر تحت عنواتن " شيرين الي رحمة الله .. ما حقيقة وفاة شيرين عبد الوهاب ؟ " كما تصدر عنوان جديد لصحيفة لبنانية تحت عنوان " ماحقيقة وفاة شيرين عبد الوهاب ؟" الامر الذ احدث ضجة كبيرة وانهالت التعليقات التي تترحم علي الفنانة قبل ان يثبت عدم صحة الخبر .

وكتب حساب اخر علي تويتر منشور يحاول خلاله نفي الشائعة وكتب قائلا : " شيرين عبد الوهاب الي رحمة الله .. تداول شائعات غير صحيحة عن وفاة الفنانة شيرين عبد الوهاب حيث اوضح محاميها سابقا انها بصحة جيدة " , وفي ذات السياق كتب حساب منسوب الي حمود الراشدي قال فيه : " وفاة شيرين عبد الوهاب خبر غير صحيح واللي جاني من مصدر ماخذه عنه عسي ربي يطول بعمرها ويحفظهاويشفيها وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي ناشر الخبر وحاطة هاشتاج ".

ولقد تادولت العديد من المواقع الاخبارية تقارير اخري تحمل تصريحات منسوبة الي مصادر مقربة من شيرين عبد الوهاب تنفي خبر وفاتها وتؤكد انها بحالة صحية جيدة وتخضع لجلسات علاج يومية واختبارات نفسية شبه يومية للوقوف على آخر مستجدات حالتها الصحية، ولا صحة لما تردد حول وفاتها , وشددت المصادر علي ان حالة شيرين الصحية بدأت تتحسن وعلي جمهورها ان يطمئن ولا يصدق الشائعات .