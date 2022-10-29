اتفرج - انت الان تتابع خبر بالفيديو.. وفاء سالم تكشف تفاصيل تشوهات وجهها: تعرضت للابتزاز من أطباء التجميل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة وفاء سالم بالكشف عن لأنها خضعت إلى جراحة تجميل من فترة، وهي بعدها عانت كثيراً من مضاعفات الحقن الخاطئ لوجهها، وقالت “عملولي خيوط والخيوط عملتلي تلفيات، واتعملي حقن غلط في وشي، وبعض أصدقائي صارحوني بوجود تشوه في وجهي”.

تعرض وفاء سالم للابتزاز من أطباء التجميل

وتحدثت وفاء سالم مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية الذي يبث على قناة إم بي سي مصر الفضائية، مساء اليوم الجمعة، قائلة “أنا طالعة مع حضرتك لايف بدون أي فلاتر، الدكتور سمير غرابة أنقذ حياتي، الصديد عندي كان واصل لحد قرنية العين بسبب الحقن الخاطئ، مشيرة إلى أن الحقن بالفيلر الدائم كان يمثل غياب ضمير من طبيب التجميل”.

وأضافت سالم قائلة “تعرضت للابتزاز من أطباء التجميل، كل واحد كان بيقولي أنا بصلح اللي عمله الدكتور اللي قبلي، أنا مش عايزة عمليات تجميل، أنا عايزة أرجع وفاء سالم اللي عرفها الجمهور وحبها”، والسبب في تشوهات وجهها التي عانت منها بسبب خطأ طبي في عملية تجميل سابقة.