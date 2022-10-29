نقيب الموسيقيين: لا تراجع عن إيقاف مطربي الراب المخالفين لقرارات النقابة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - قال الشاعر مصطفى كامل أن قرار إيقاف مطربي الراب جاء لأسباب عديدة، من أهمها هو تصميمهم على إحياء الحفلات بدون فرقة موسيقية، مشيراً إلى أن هناك العديد من عازفين الآلات الغربية المقيدين في نقابة الموسيقيين لا يجدون أي عمل ومن المفترض أن جور النقابة هو تشغيل هؤلاء الموسيقيين وعودتهم لمجالاتهم مرة أخرى.

وأكد نقيب الموسيقيين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه لا يقف بالمرصاد لأحد، وإنما يريد أن تكون الموسيقى في مصر لائقه بالتاريخ والحضارة المصرية، مشدداً على أنه لا تنزال عن قرارات النقابة، وقرار إيقاف عنبة وباقي زملائه لا رجوع عنه.

وتابع: «النقابة عايزة تحتوي الاولاد دول، ومهمتها انها تشغل الموسيقيين وانها تحل أي مشكله تواجه أي موسيقي او أي مطرب في مصر».

وكان أعلن مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، برئاسة نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، عقد اجتماع عاجل للمجلس اليوم بسبب مطرب الراب عفروتو.

وكانت قررت النقابة استدعاء عفروتو وإيقاف كافة تصاريحه وتغريمه واستدعاؤه للتحقيق بشكل رسمي بعد أن وصل إلى النقيب العام فيديو لعفروتو الذي لم يحضر اجتماع النقابة بشأن تقنين أوضاع مغني المهرجانات ولم يوقع على الإقرار والتعهد ولم يلتزم.

وأحيا مغني الراب عفروتو حفلًا غنائيًا ضخمًا أمس وقدم مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرًا من كل الحضور منها: "فرق خبرة، تيجي جون، أنا ديل، نابالم، مريض"، وغيرها من الأغاني.

وأضافت النقابة في بيان لها: "أثار الفيديو غضب مصطفى كامل بشدة و المجلس بالكامل وقرر معاقبته اولاً وعاجلاً ثم ايقاف تصاريحه وتصاريح جميع المنتمين الى شعبة الراب بالكامل دون إستثناء لحين حضورهم الى مقر النقابة وستكون العقوبات قاسية في حالة مخالفة ماتم اقراره من النقيب العام والمجلس بالايام السابقة".