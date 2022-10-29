شمس الكويتية تثير ضجة كبيرة في المملكة بعد اهانتها الملك شخصياً وتطلق عليه هذه العبارات الصادمة !

الرياض - محمد الاطلسي - لا تزال الفنانة شمس الكويتية تثير الجدل في كل ظهور لها عبر حساباتها على مواقع التواصل، سواء بإطلالاتها او بتصريحاتها الجريئة والخارجة عن المألوف. وهذه المرة لم تهاجم شمس الكويتية الرجال او المتحرشين او منتقديها كما تفعل في العادة، بل تطور الأمر لتهاجم الملك البريطاني تشارلز ، موجهة له رسالة حادة ضجت بها المواقع.

ويرجع سبب هجوم شمس على تشارلز، بعد أن قامت بريطانيا باستبعاد سوريا من حضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية، ودعت كوريا الشمالية بدلا منها، حيث أشارت في منشورها عبر التويتر، ان سوريا دولة عظيمة لها تاريخ وحضارة عمرها الآف السنين، وليست بحاجة الى دعوة من بريطانيا بمملكتها حديثة العهد.

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وتابعت الفنانة قولها ان سيدنا محمد قدّر سوريا وذكرها باحاديثه: "ان ضاقت عليكم المحن ف عليكم بالشام وباليمن"، وليس هذا فقط بل ان الملكة اليزابيث بحد ذاتها كانت قد طلبت فستان زفافها من الشام.

وأضافت شمس، انه كان من المفترض على الملك تقدير سوريا وشعبها وحضارتها لأنها ساهمت بانهاء الحرب الظلامية التي كانت تعيشها اوربا، والتي كانت ستجعل من تشارلز مجرد حيوان منوي لم يخلق بعد.

ولاقى منشور شمس الكويتية اعجاب المتابعين الذين أشادوا بكلامها، مؤكدين ان سوريا عظيمة لن يحط من قيمتها مثل هذا الأمر.

الجدير بالذكر ان بريطانيا قامت باستبعاد روسيا وأفغانستان وفنزويلا وسوريا، واكتفت بدعوة كوريا الشمالية على مستوى السفراء، لحضور جنازة الملكة اليزابيث.

أما السبب لعدم دعوة هذه الدول فيعود الى ان بريطانيا ليس لديها علاقات دبلوماسية مع سوريا وفنزويلا، اما أفغانستان بسبب الوضع السياسي المتأزم فيها.

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