أحمد سعد يستعد لإحياء حفل كأس السوبر المصري غدًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أكتوبر 2022 10:28 مساءً - يستعد المطرب أحمد سعد لإحياء حفل كأس السوبر المصري بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك داخل استاد فزاع بن زايد بإمارة العين في الإمارات.

ومن المقرر أن يقدم أحمد سعد خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنيته الجديدة "ليه بدارى" والتى تم طرحها أمس على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، ضمن أحداث فيلم هاشتاج جوزني.

أغنية «ليه بدارى» من كلمات الشاعر محمد البوغة، وألحان شريف اسماعيل، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند"، من فيلم هاشتاج جوزنى.

تقول كلمات الاغنية:"

انا ليه بداري أداري أداري حبي ليها ايه

ليه مقولش عادي عادي عادي ع الي بحس بيه

انا ليه بداري أداري أداري حبي ليها ليه

ليه مقولش عادي عادي عادي ع الي بحس بيه

ليه حاجات جوايا مخوفاني هخاف من إيه وليه

في إيه أكثر من حبي ليها عشان أراهن عليه

ليه حاجات جوايا مخوفاني هخاف من إيه وليه

في إيه أكثر من حبي ليها عشان أراهن عليه

أنا بنسى وأنا قدام عينيها كل كلامي ليه

ليه بقول هقول عن حبي ليها وأرجع في كلامي ليه

أنا بنسى وأنا قدام عينيها كل كلامي ليه

ليه بقول هقول عن حبي ليها وأرجع في كلامي ليه

ليه حاجات جوايا مخوفاني هخاف من إيه وليه

في إيه أكثر من حبي ليها عشان أراهن عليه

ليه حاجات جوايا مخوفاني هخاف من إيه وليه

في إيه أكثر من حبي ليها عشان أراهن عليه

انا ليه بداري أداري أداري حبي ليها ليه

ليه مقولش عادي عادي عادي ع الي بحس بيه