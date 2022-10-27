إصابة ”مسلم” بوعكة صحية شديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - أصيب المطرب المعتزل "مسلم" بوعكة صحية مفاجئة ودخل المستشفى كما نشرت زوجته عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت زوجته: "خضع مسلم لجراحة عاجلة دون الكشف عن تفاصيلها، مطالبة جمهوره وكل من يعرفه بالدعاء له" قائلة: "أدعوا لمسلم والنبي لسة خارج من العمليات وتعبان جدا.. ربنا يقومك بالسلامة ومشوفش فيك أي حاجة وحشة وربنا يراضيك على قد تعبك وكل اللي كنت فيه الفترة اللي فاتت".

بعد إعلان مطرب الأغنية الشعبية والمهرجانات مُسلم اعتزاله مجال الفن، وأخفى جميع أعماله وصوره عبر حسابه على تطبيق «إنستجرام» في خطوة مفاجئة لجمهوره ولأغلب نجوم الوسط الفني، وكتب لمتابعيه رسالة غامضة أعلن فيها قراره.

وبالرغم قرار اعتزال مسلم إلا أن جمهور مسلم سيتفاجىء بطرحه لأغنتين دفعة واحدة.

وتتضمن الأغنية الأولى عنوان «كله فيك وتم طرح جزء منها استعدادا لطرحها خلال أيام وهي ديو بين مسلم والمطرب الشعبي طارق الشيخ ومن إخراج مصطفى السويفي نفسه».