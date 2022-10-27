اليوم.. مدحت صالح يحيي حفلاً بمهرجان الموسيقى العربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أكتوبر 2022 09:28 صباحاً - يحيي المطرب مدحت صالح حفلا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية اليوم الخميس، على مسرح النافورة بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم وفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية حفلا بقيادة المايسترو أحمد عامر.

كما تحيي النجمة اللبنانية ديانا حداد حفلا على المسرح نفسه ويصاحبها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وسام خصاف، ويعد الحفل الأول لها ضمن فعاليات المهرجان. وتشهد الليلة أيضا من مهرجان الموسيقى العربية فقرة موسيقية لعازف البزق السوري رامي إبراهيم

وفى السابعة مساء على المسرح الخارجى يقدم كورال اطفال وشباب مركز تنمية المواهب بقيادة الدكتور محمد عبد الستار وتحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد كوكبة من مؤلفات الطرب العربي .ويشهد مسرح معهد الموسيقي العربية حفلا للفرقة الوطنية السعودية والكورال بقيادة المايسترو مهند طلال .

ويستقبل مسرح سيد درويش" أوبرا الإسكندرية " حفلاً للفنان اللبناني رامي عياش بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى محمود يسبقه فاصلا غنائيا لكل من رضوي سعيد ، مؤمن خليل ووليد حيدر .