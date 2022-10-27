فيلم Where the Crawdads Singيحقق ايرادات136 مليون دولار حول العالم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أكتوبر 2022 08:29 صباحاً - وصلت إيرادات فيلم الدراما والإثارة Where the Crawdads Sing إلى 136 مليونًا و 930 ألف دولار حول العالم، منذ طرح العمل منذ يوم 15 يوليو الماضى، ومن المقرر أن يصل الفيلم الجديد إلى عدد كبير من دور العرض خلال الفترة المقبلة، العمل من إنتاج شركة سونى.

وانقسمت إيرادات العمل الجديد بين 90 مليونًا و 230 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و 46 مليونًا و 700 ألف دولار بدور العرض حول العالم.

يدور فيلم Where the Crawdads Sing الجديد حولKya Clark ، المعروفة باسم Marsh Girl من قبل سكان بلدة باركلي كوف، الغامضة والبرية، التى تخلت عنها عائلتها، العمل يعد قصة نضج لفتاة شابة ترعرعت في مستنقعات الجنوب في الخمسينيات من القرن الماضي، وبمرور السنوات الماضية، عندما تم العثورعلى جثة ميتة، ومرتبطة بشكل غير مفهوم بكيا، فإن مارش جيرل هي المشتبه به الرئيسي في قضية قتله.

فيلم Where the Crawdads Sing الجديد من بطولة كل من ديزي إدجار جونز، جاريت ديلاهونت، هاريس ديكنسون، ديفيد ستراثيرن، تايلور جون سميث، إريك لادن، أهنا أورايلي، مايكل حيات، جو كريست، تشارلي تالبرت، جيسون وارنر سميث، لوك ديفيد بلوم.