”ندرا عليا”.. بهاء سلطان يطرح أحدث أغانيه (فيديو)

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 07:29 مساءً - طرح المطرب المصري بهاء سلطان فيديو كليب أغنيته الجديدة "ندراً عليا"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وعدد من المنصات الموسيقية الرقمية.

وتعاون بهاء سلطان في هذه الأغنية مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وهو ثاني تعاون بينهما بعد أغنية "دلوقتي عجبناكم".

"ندراً عليا" من ألحان محمد يحيى، وكلمات الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، توزيع موسيقي وسام عبدالمنعم، والفيديو كليب من إخراج ياسين حسن.

أعمال بهاء سلطان

وأحيا بهاء سلطان مؤخراً حفلًا غنائيًا بمحافظة المنيا، وسط حضور جماهيري كبير، وشارك الفنان المصري مجموعة من صور الحفل عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام".

وأرفق بهاء سلطان الصور بتعليق، قال فيه: "من حفل بورتو المنيا، شكرًا لكل أهل المنيا الكرام، وبعتذر عن التأخير بس الصور مكنتش جاتلي.. بحبكم جدا".

يذكر أن آخر أعمال الفنان المصري أغنية "دلوقتي عجبناكوا"، وهي أولى أغنيات ألبومه الجديد، وتعاون فيها بهاء سلطان مع الملحن عزيز الشافعي، والموزع أحمد عادل، الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي.

كما انتهى الفنان بهاء سلطان من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم "المطاريد" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد حاتم، والفنان إياد نصار، وتم الانتهاء من تصويره منذ فترة قصيرة.

أغنية فيلم "المطاريد" من كلمات منة القيعي والملحن والموزع الموسيقي أحمد طارق يحيى.