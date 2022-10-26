عمرو سعد ينتهي من تصوير فيلم The Goat

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 07:29 مساءً - انتهى الفنان عمرو سعد، من تصوير مشاهده في فيلم The Goat وذلك بصحراء سيوة، ومن المُقرر طرحه في مصر وعدد كبير من الدول قريبا.

ويُشارك في بطولة فيلم The Goat، الفنانة الأمريكية ميرا سورفينو، وهو من تأليف وإخراج إيلاريا بوريللي، والعمل إنتاج مشترك بين فرنسا وإيطاليا وأمريكا ومصر.

قصة الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي، حول هروب فتاة بعد إجبارها على الزواج القسري، إذ تهرب إلى الصحراء، في رحلة امتدت طوال 7 أيام، وذلك من أجل إنقاذ نبع المياه الوحيد في قريتها من شركة كندية متعددة الجنسيات.

ويعد هذا العمل الأول للنجم عمرو سعد، في السينما العالمية، وكذلك تجربته الأولى مع الفنانة الأمريكية ميرا سورفينو، الحائزة علي جائزة الأوسكار وجولدن جلوب كأفضل ممثلة مساعدة.

مسلسل الأجهر

وفي سياق متصل، يواصل عمرو سعد، التحضيرات النهائية لمسلسله الجديد "الأجهر"، والذي يخوض به الماراثون الدرامي لشهر رمضان لعام 2023.

ويشارك عمرو سعد بطولة المسلسل كل من الفنانة درة وسارة سلامة، والعمل كتابة ورشة ملوك، وإخراج ياسر سامي.