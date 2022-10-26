انت الان تتابع خبر ادعولها.. مي سليم توجه رسالة هامة بعد مرضها الأخير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة مي سليم، لمتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل حالتها الصحية، والأزمة الأخيرة التي استمرت على مدار شهر.حيث نشرت “مي” من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشورًا قالت فيه: “بقالي شهر تعبانة جدًا، الحمد الله بقيت كويسة بس اكتشفت أن الواحد ضعيف جدًا، وأن الدنيا ولا حاجة خالص.. لازم تحمد ربنا على الصحة، وعلى كل حاجة عندك، مفيش حاجة تستاهل خالص أنك تتعب نفسك عليها، قول الحمد الله”.

وقد تفاعل الكثير من متابعو مي سليم مع منشورها الأخير بالإعجابات والتعليقات، متمنيين لها تمام الشفاء.

بقالي شهر تعبانة جدا الحمدلله دلوقتي بقيت كويسة بس اكتشفت ان الواحد ضعيف جدا و ان الدنيا دي ولا حاجة خالص و انك لازم… Posted by Mai Selim Hamdan on Wednesday, October 26, 2022

أحدث أعمال مي سليم

يُذكر أن أحدث عمل فني شاركت في بطولته الفنانة مي سليم، كان مسلسل “دنيا تانية”، والذي عُرض في موسم رمضان 2022.

اشترك في بطولة مسلسل “دنيا تانية” كلًا من من ليلى علوي، فراس سعيد، وفاء صادق، أحمد عزمي، نورهان، أشرف زكي، وهو من إخراج أحمد عبد العال.