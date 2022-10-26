انت الان تتابع خبر بعد محمد رمضان.. حقيقة إلغاء حفل جورج وسوف في الإسكندرية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، أنباء عن إلغاء حفل الفنان جورج وسوف، في مدينة الإسكندرية، على غرار حفل الفنان محمد رمضان.وقد أدلى أحد منظمو الحفل بتصريحات صحفية، أكد خلالها أن الأنباء المتداولة عن إلغاء الحفل هي شائعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا على إقامة الحفل في موعده، واستمرار الاستعدادات اللازمة لتنظيمه، كما أوشكت تذاكر الحفل على النفاذ.

جورج وسوف يوجه رسالة إلى أهل الإسكندرية

ومن المقرر أن يُقام حفل الفنان جورج وسوف يوم السبت المقبل 29 أكتوبر، في أليكس أرينا بچويل فيستيفال، وتراوحت أسعار التذاكر ما بين 500 جنيه، 100 جنيه، 6000 جنيه، 50 ألف جنيه لـ 10 أفراد.

وقد حرص الفنان جورج وسوف، على توجيه رسالة خاصة إلى أهل مدينة الإسكندرية، والتي نشرها عبر حسابه بموقع فيس بوك قائلًا: “”آه يا إسكندرية، اشتقنا يا أهلي في مصر”.

ويغني جورج وسوف خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه منها: كلام الناس، صباح الفل على العشاق، علم قلبي الشوق، طبيب جراح.